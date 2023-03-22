Що з ним сталося - невідомо.

Українська актриса Ольга Сумська розповіла, що її колишньому чоловікові, 72-річному Євгену Паперному, зробили операцію і подякувала мера Києва Віталія Кличка за сприяння і допомогу.

За словами Сумської, Паперному зробили операцію за програмою "Здоров'я киян", яка діє тільки для людей пенсійного віку.

"Ми бажаємо Євгену Васильовичу, нашому незмінному керівнику театральної антрепризи, якнайшвидшого одужання після проведеної операції", – написала Сумська.

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При цьому Ольга В'ячеславівна не розповіла, що саме сталося з її екс-чоловіком і чому йому потрібна була операція.

Варто відзначити, що Сумська і Паперний перебували у шлюбі з 1987 по 1991 рік. У них народилася дочка Антоніна Паперна, яка зараз живе в РФ і мовчить про війну в Україні.

Зараз Сумська - дружина українського актора Віталія Борисюка, з яким у неї також є спільна дочка.

Нагадаємо, раніше Сумська заявила, що її дочка, яка живе в РФ, мовчить не просто так.

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