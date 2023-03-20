За її словами, сама вона ніколи не зраджувала.

Колишня дружина українського шоумена Володимира Остапчука - Христина Горняк - розповіла про зради в їхніх стосунках. Вона відповіла на питання, що цікавить шанувальників, досить лаконічно.

В інста-сторіз Горняк написала, що сама вона ніколи не зраджувала, а от чи робив це Остапчук - не знає, бо особисто його не "ловила" з іншою жінкою.

"Я не зраджувала. Мені - не знаю. Я не ловила на зрадах нікого зі своїх колишніх. А як там насправді, не знаю", - написала Христина.

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Варто відзначити, що Горняк неодноразово звинувачували в тому, що вона повела Остапчука з сім'ї. Першою його дружиною була Олена Войченко, яка народила йому двох дітей, але після скандального розлучення шоумен часто скаржився, що екс-дружина не дає йому бачитися з дітьми. Крім того, між Войченком і Горняк також виникали публічні конфлікти.

Особисте життя Володимира Остапчука

Після розлучення з Войченко Остапчук одружився з нотаріусом Христиною Горняк. У соціальних мережах вони мали щасливий вигляд, тому новина про їхнє розставання стала громом серед ясного неба. Самі вони ніяк не коментують своє розлучення, проте наближені до них люди кажуть, що вони давно разом не живуть. Причина не відома.

Крім того, нещодавно стало відомо, що шоумен закрутив роман з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською. Поки вони не підтвердили свої стосунки, проте публікують однакові фотографії. Пара разом живе.

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