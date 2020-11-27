Актриса чекає первістка.

Відома актриса Емма Робертс опублікувала в Instagram знімок, на якому позує біля новорічної ялинки.

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На фото зірка постала в сірій міні-сукні з довгим рукавом. Вона стоїть біля ялинки і руками притримує кругленький животик.

"Я дуже вдячна. Посилаю всім любов", - написала Емма.

Нагадаємо, що Емма Робертс і її бойфренд Гаррет Хедлунд чекають первістка. Про вагітність зірки стало відомо в червні цього року. Як повідомляла актриса, у пари народиться син.

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Автор: Діана Могилєвич