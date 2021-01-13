Актриса також розсекретила його ім'я.

Відома актриса Емма Робертс опублікувала в Instagram фото, на якому позує разом з новонародженим сином.

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Відомо, що актриса народила сина акторові Гаррету Хедлунду, з яким вона перебуває у відносинах майже два роки. Малюк з'явився на світ в кінці 2020 року.

На знімку, який оприлюднила Робертс, вона сидить на лавочці і тримає на руках дитину. Цікаво, що мама, що малюк одягнені в речі відтінків одного кольору. Емма підібрала собі помаранчеву сукню і босоніжки, а малюка укутала в помаранчеву пелюшку.

"Спасибі, 2020, за те, що ми зробили дещо правильне. Наше яскраве світло Родос Роберт Хедлунд", - підписала знімок актриса.

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Автор: Діана Могилєвич