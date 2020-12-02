Модель постала у відвертому образі.

Пишнотіла модель Ешлі Грем опублікувала в Instagram відео, на якому позує у відвертому вбранні.

На кадрах Ешлі постала в чорному топі і нюдових трусиках, які практично непомітні. На поясі вона зав'язала халатик. Більш того, на відео Ешлі показує, як зціджує молоко для своєї дитини.

Хто така Ешлі Грем:

Модель народилася 30 жовтня 1987 року в столиці штату Небраска

Вона знімалася для багатьох глянцевих журналів - Glamour, Elle UK, Vogue, Harper's Bazaar, O Magazine

В ході Full Figured Fashion Week (Тижні моди для повних дам) 2012 - вона була названа моделлю року

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Автор: Діана Могилєвич