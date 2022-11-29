Американський глянець потрапив у скандал, випустивши номер з проросійською моделлю.

Американський глянець V Magazine випустив черговий номер, на обкладинці якого з'явилася проросійська модель Ірина Шейк. Знаменитість позувала в чорній сукні, відкривши зону декольте, де червоними літерами було написано її ім'я. Крім того, вона одягла червоні високі рукавички, які українці порівняли з кров'ю невинних жертв, загиблих через війну.

Також на новій обкладинці можна побачити велику букву V - символ російського вторгнення в Україну.

В результаті в соціальній мережі Instagram розгорівся справжній скандал. Фоловери закидали сторінку глянцю гнівними коментарями і уточнили, що видавець підтримує тероризм в Україні.

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Реакція мережі на обкладинку з Іриною Шейк

"Це кров на твоїх руках?"

"Ви вважаєте доречною фотосесію з російською моделлю, яка підтримувала війну і геноцид? Ви розумієте, що росіяни в основному думають, що ви тим самим підтримуєте їхню агресію проти України, і більше того, ставите V на картинці, яка є одним з головних символів російської атаки?"

"Мммм, вона любить війну і велика прихильниця Путіна. Хороший вибір"

"Ви смієтеся?! "V" + російська модель + повна сила? Може ви просто не в курсі, але схоже ви криваві прихильники російської агресії в Європі"

Ірина Шейк: позиція щодо війни в Україні

Нещодавно модель оприлюднила фотографію з лазні, де їла салат "Олів'є". І начебто нічого, якби не її підпис до фото: "Russianzz on Wednaday". З невідомих причин зірка вирішила замість літери "S" написати дві літери "Z" в аглійському слові "russians".

Зазначимо, символ Z позначає повномасштабне вторгнення Росії в Україну, як і символ V.

Пізніше Шейк виправдалася за символ окупантів після скандалу в мережі.

"Іноді салат - це просто салат. Я даю слово: ніяких зашифрованих послань або політичних висловлювань тут. Бажаю кожному любові", - написала Шейк.

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