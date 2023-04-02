Подробиці розриву він не повідомив.

Після скандального розлучення з Сашею Бо український блогер Ігор Пустовіт закрутив роман з Ліною Сидор, з якою познайомився ще в 2014 році. Тоді вони лише перекинулися декількома словами і розійшлися своїми дорогами на цілих вісім років.

За цей час Пустовіт вже встиг побути в шлюбі з Сашею Бо, яка народила йому двох синів, і розлучитися з нею зі скандалом. Екс-подружжя облило одне одного брудом і перестало спілкуватися.

Після цього Пустовіт закрутив роман з Ліною, в той час як Бо почала зустрічатися зі своїм однокурсником, лікарем Платоном Тарнавським. І якщо дівчина незабаром вийшла заміж, то Ігор розлучився зі своєю обраницею.

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"Ми більше не разом. Подробиць і скандалів не буде. На даний момент це все", - написав блогер в інста-сторіз.

Варто відзначити, що Сидор поки ніяк не прокоментувала розставання з Пустовітом. Вони лише видалили всі спільні фотографії з соцмереж.

До слова, Ліні Сидор 23 роки. Народилася вона в Калуші, але останнім часом жила в Івано-Франківську. Дівчина активно веде соцмережі, де хвалиться не тільки стильними "луками", але і красивим тілом.

Нагадаємо, раніше Ігор Пустовіт розповів про стосунки з Сашею Бо після скандального розриву.

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