Ігор із Сашею змогли владнати усі питання стосовно їхнього розлучення. Тож, незабаром блогери зможуть офіційно розірвати шлюб.

Відомий український блогер Ігор Пустовіт вперше після скандального розриву прокоментував, чи вдалося йому порозумітися із Сашею Бо. Зараз пара перебуває у процесі розлучення.

Про стосунки з екс-коханою Ігор розповів в Instagram-stories.

Після оголошення про розлучення обидва блогери публічно обмінялися образами та звинуваченнями. Саша поскаржилася, що Ігор шантажував, що розповість про її хворобу - булімію. Водночас чоловік заявив про постійні приниження з боку екс-коханої.

Читайте такожСтало відомо ім'я нового обранця скандальної блогерки Саші БоОднак, Пустовіт та Бо змогли порозумітися задля спільних дітей. У пари двоє синів.

"Не можу стверджувати за неї (Сашу - УНІАН), я можу помилятися, але, як мені здається, наше спілкування устаканилося виключно стосовно дітей", - прокоментував блогер.

Ігор додав, що вони із Сашею змогли владнати усі питання стосовно їхнього розлучення. Тож, незабаром блогери зможуть офіційно розірвати шлюб.

"Найголовніше зараз, аби наші хлопці відчували, що їхні батьки спокійні та щасливі", - підсумував чоловік.

Саша Бо після скандального розлучення з Ігорем Пустовітом вперше показала свого нового бойфренда. Дівчина опублікувала ролик, на якому вони сидять на балконі. Саша вмостилася на руки молодої людини і пила біле вино. Потім пара поцілувалася.

Екс-чоловік Саші - Ігор Пустовіт - також довго не нудьгував. Після розлучення він практично одразу показав свою нову дівчину. Вони вже встигли разом відпочити в Греції.

Згодом українська блогерка-мільйонниця Софія Стужук заінтригувала фоловерів романтичними кадрами з колишнім чоловіком своєї колеги та подруги Саші Бо - Ігорем Пустовітом. Пара разом відпочиває у Буковелі.

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Автор: Марта Гичко