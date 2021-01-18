Попередньо причиною смерті назвали "природні причини".

Знаменитий американський музичний продюсер і звукорежисер Філ Спектор помер у 81 рік.

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За даними Департаменту виправних установ і реабілітації штату Каліфорнія, він помер 16 січня в лікарні о 18:35 за місцевим часом.

Попередньо причиною смерті назвали "природні причини". Офіційну причину смерті Спектора пізніше визначить судово-медичний експерт округу Сан-Хоакін. Відомо, що близько місяця тому його госпіталізували з діагнозом COVID-19.

Філ Спектор: за що сидів у в'язниці продюсер

З 2009 року Спектор відбував тюремний термін за вбивство 40-річної актриси і фотомоделі Лани Кларксон. Вона загинула від пострілу пістолета в рот у 2003 році.

Адвокати продюсера стверджували, що актриса вчинила самогубство, оскільки страждала від депресії. Однак свідчення чотирьох жінок, які стверджували, що Спектор погрожував їм зброєю, змусили присяжних винести обвинувальний вирок.

Філа Спектора посадили на 19 років.

Філ Спектор: чим відомий

Філ Спектор вважається легендарною фігурою у світі музики.

У різні роки продюсер співпрацював з Шер і Тіною Тернер, його творчість вплинула на Beach Boys і Брюса Спрінгстіна.

Саме Спектор підготував до випуску останній альбом групи The Beatles-Let It Be.

Між 1961 і 1965 роками він записав 20 з 40 хітів того часу.

З кінця 1970-х він замкнувся у себе вдома і майже повністю припинив кар'єру через залежність від алкоголю і наркотиків.

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Автор: УНІАН