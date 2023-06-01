Гуморист провів час з дітьми і показав, як вони веселяться.

Гуморист Максим Галкін поділився з фанами новим відео. Він показав, як проводить час зі своїми дітьми - Лізою і Гаррі.

На цей раз чоловік Алли Пугачової відправився з ними на пляж. Там вони займалися спортом і веселилися.

На відео Галкін мило спілкувався з Лізою і Гаррі, а також показав, як вони бешкетничають. Так, Гаррі займався на тренажері і жартував, що він ходить на лижах. А Ліза веселилася і каталася, чим потішила самого гумориста.

На відео можна помітити, що діти Галкіна і Пугачової стали ще дорослішими. Гаррі почав "витягуватися", а у Лізи почали змінюватися риси обличчя. Дівчинка все більше стає схожою на свою відому матір.

Гаррі вже не соромиться камери, він з радістю ділиться враженнями і розповідає, як він проводить час разом з сестрою і батьком. Ліза ж була небагатослівною, проте все одно мило посміхалася, розмовляючи з Галкіним.

Галкін показав дітей від Пугачової - відео

Реакція мережі

Користувачі мережі прийшли в захват. Вони зазначили, що їх повеселило "тепле" сімейне відео з дітьми. Коментатори пишуть:

"Як же приємно дивитися, коли діти на дітей схожі... Щастя вашій родині"

"Чудове відео, радісні діти та прекрасний захід сонця! Максиме, дякую, що ділитесь!"

"Як здорово! Вчать жити дітей в задоволення, а не виживати в стражданнях. Здорове виховання повноцінних людей".

Максим Галкін і Алла Пугачова-останні новини

Не так давно стало відомо, що вся сім'я Пугачової виїхала з РФ. Сама Примадонна і її чоловік переїхав до Ізраїлю близько року, а останнім "втік" її молодший онук. На тлі цього Росії у Пугачової раптово знайшли борги. Тепер співачці нібито заборонять продавати нерухомість.

Кілька днів тому Галкін показав рідкісне фото з Пугачовою. Новий знімок "розворушив" мережу і розділив користувачів на два табори.

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