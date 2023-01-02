Невідомі чоловіки накинулися на артиста з вимогою засудити війну в Україні, проте той "відморозився".

Російський артист Олег Газманов полетів в Дубай, щоб виступити на корпоративі. Однак веселощі закінчилися не зовсім добре для артиста - до нього підійшли чоловіки і попросили засудити війну в Україні.

"Скажи, що ти за Україну. Скажи, що ти проти війни. Ти за війну?", - запитали у путініста.

При цьому сам Газманов, який підтримує кровопролитну війну в Україні, вирішив не продовжувати цю розмову, незважаючи на те, що гості корпоративу були досить серйозно налаштовані. Він всього-на-всього попросив незнайомців дати йому нормально відпочити.

Відео дня

Варто відзначити, що обстановка була напруженою. Дивлячись відео, яке з'явилося в Telegram-каналі "НеМалахов. Зливки", можна помітити, що інцидент ледь не довів до бійки.

Позиція Олега Газманова щодо війни в Україні

Газманов не тільки підтримав дії Кремля, але і активно їздив в окупований Донецьк і давав там концерти. А з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олег взявся за лизоблюдство ще з більшим завзяттям.

Відомо, що він намагався отримати громадянство Ізраїлю, але йому відмовили. Також йому заборонили в'їзд до Литви і Латвії, а в Україні суд взагалі заочно заарештував російського співака за підозрою в посяганні на територіальну цілісність нашої країни.

Зараз він продовжує жити і працювати в Росії, виступаючи на кремлівських концертах.

Вас також можуть зацікавити новини: