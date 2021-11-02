Кейт Міддлтон і принц Вільям приїхали в Глазго на міжнародний кліматичний саміт. Королева Британії Єлизавета II, яка теж мала бути присутньою на конференції, свою участь у ній скасувала за рекомендацією лікарів.

Герцоги Кембриджські - Кейт Міддлтон і принц Вільям - відвідали з офіційним візитом до Шотландії, де відбулася Конференція ООН по зміні клімату.

Напередодні прийому королівська пара відвідала захід у Денністоуні, де вони зустрілися зі скаутами, щоб дізнатися більше про кампанію #PromiseToThePlanet, присвячену боротьбі зі змінами клімату.

На публіці герцогиня з'явилася в комфортному образі в стилі casual. Вона була одягнена у вузькі чорні джинси, водолазку, коричневі черевики See by Chloe і стьобану жилетку кольору хакі зі складанням та талії.

Разом з дітьми подружжя взяло участь в активностях на свіжому повітрі. Вони готували бургери і кидали землю з насінням квітів. Останнє заняття особливо розвеселило Кейт.

"Скаути допомагають навчати молодь навичкам боротьби зі зміною клімату. Мільйони скаутів по всьому світу вносять свій внесок у кампанію #PromiseToTheplanet, підвищуючи обізнаність про наслідки зміни клімату і заохочуючи індивідуальну і колективну діяльність по боротьбі зі змінами", - пояснили герцоги в повідомленні на офіційній сторінці в Instagram.

Потім королівське подружжя вирушило в музей Келвінгроув, де відбулася Конференція ООН зі зміни клімату, на яку приїхали світові лідери, включаючи президента США Джо Байдена і президента Франції Еммануеля Макрона. До них приєдналися принц Чарльз і його дружина Камілла, герцогиня Корнуоллська.

Для цієї частини заходу герцогиня змінила свій спортивний ансамбль на синє плаття Eponine і туфлі-човники Rupert Sanderson. З аксесуарів Кейт вибрала сережки і брошка у вигляді квітки від LK Bennett. Макіяж вона зробила природним, традиційно підкресливши очі, а волосся прибрала в пучок.

Принц Вільям вибрав для заходу темно-синій костюм, білу класичну сорочку і синій краватку з візерунком. На лацкані піджака у нього теж красувався квітка маку.

Кейт Міддлтон перебувала в прекрасному настрої і багато жартувала. Так, вона запропонувала своєму чоловікові баночку з личинками, якими годують худобу. Реакція Вільяма її явно потішила.

Королева Британії Єлизавета II, яка теж мала бути присутньою на конференції, свою участь у ній скасувала за рекомендацією лікарів. Але вона виступила з промовою по відеозв'язку, в якій розповіла про важливість розв'язання проблеми зміни клімату і згадала про свого покійного чоловіка принца Філіпа.

"Це обов'язок, який я особливо рада виконувати, оскільки вплив навколишнього середовища на прогрес людства був предметом, близьким серцю мого дорогого покійного чоловіка принца Філіпа, герцога Единбурзького", - зазначила вона.

Нагадаємо, 31 жовтня в Глазго стартувала Глобальна кліматична конференція COP26. Вона передбачає інтенсивні переговори 120 світових лідерів. Всі вони будуть шукати підходи до подолання наслідків зміни клімату.

COP26 стане 26-м зібранням, з того часу як договір набув чинності 21 березня 1994 року. Цього року зустріч проходить в Шотландії, в місті Глазго, з 1 по 12 листопада.

На саміті планується підбити підсумки того, що було і чого не було зроблено для виходу з кліматичної кризи з моменту підписання в 2015 році Паризької кліматичної угоди.

Президент України Володимир Зеленський таож прибув до Великобританії для участі в Конференції ООН.

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Автор: Вікторія Гордієнко