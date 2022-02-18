Зіркові батьки опублікували кілька фото із сімейного архіву.

Сьогодні, 18 лютого, старший син популярного ведучого, продюсера і актора Юрія Горбунова та ведучої Катерини Осадчої відзначає день народження - Івану виповнюється п'ять років.

Зіркові батьки рідко показують у Instagram своїх дітей. Але сьогодні вони вирішили зробити виключення. І Горбунов, і Осадча опублікували кілька фото із сімейного архіву.

"П'ять років тому в цей час ми вже тримали на руках нашого Івасика та тільки уявляли, якими ми будемо батьками для нього. З днем народження, наш син, наша гордість", - написала в Instagram зіркова мама.

Свій пост Осадча супроводила серією рідкісних фотографій, які раніше не публікувала в Instagram. На фото Катя та Юрій позують разом з маленьким сином.

"З Днем народження, наш солодкий хлопчик!! Все так швидко!! Тобі сьогодні вже 5 рочків!! Так ніби тільки вчора, ти своїм гучним криком сповістив світ, про свою появу!! А сьогодні - ти вже командуєш нами. Ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі!!!!Наша любов, наша гордість!! Дякую тобі, моя Катя, за нашого Івасика! Рости сину здоровим і щасливим, під мирним небом!! ", - написав Горбунов в Instagram.

Нагадаємо, що Катя Осадча та Юрій Горбунов виховують двох спільних дітей – синів Івана та Данила. Також телеведуча має старшого сина від першого шлюбу – Іллю, зараз йому вже 19 років.

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