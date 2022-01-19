Свято подружжя провело з розмахом у компанії зіркових друзів та рідних.

Відомі українські ведучі Катя Осадча і Юрій Горбунов, які в перші дні 2022 року відпочивали у Таїланді, все ж вирішили повернутися в Україну до Водохресного святвечора, який відзначають 18 січня.

З цієї нагоди подружжя влаштувало пишне свято, а знімками поділилися на своїх сторінках в Instagram.

"Христос хрещаєтся! Зі святом Водохреща! Нехай хрещенська вода змиє всі негаразди. Любові і злагоди вашим родинам", - написала Осадча під фото з чоловіком.

У кадрі Катя та Юрій постали у ніжних обіймах. Пара була одягнена у вишиванки: Горбунов приміряв білу сорочку, а Осадча – вишиту сукню, завершивши свій образ яскравими аксесуарами.

Свято подружжя провели зі справжнім розмахом. В одному із закладів Києва знаменитості повеселилися в оточенні близьких, а радував своїм співом гостей гурт Kazka.

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