Модель, яка займається волонтерством, обурена такому цинізму деяких українців.

Українська модель і співачка Дар'я Астаф'єва, яка займається волонтерством після повномасштабного вторгнення Росії на територію рідної країни, обурилася цинізмом деяких людей, які виїхали за кордон і показують в соціальних мережах "красиве життя": відпочинок, кальяни, походи в кафе і так далі.

Своєю думкою Даша поділилася в інтерв'ю YouTube-каналу "Гончарова".

"Мені не дає спокою одна ситуація з моєю знайомою. Вона щось там виклала, а я кажу: "Як ти можеш таке викладати? У тебе мама досі в Україні, а ти куриш кальян і п'єш шампанське". На що вона мені відповіла: "А нічого, що я закрила збір і провела благодійний концерт?". Нічого, я тільки що прийшла з "картоплі" (чистила картоплю, - ред), насмажила собі вдома картоплі, п'ю шампанське. Але я це не виставляю в Instagram-stories", - сказала Астаф'єва.

Вона каже - люди, які змогли виїхати за кордон, щоб врятувати себе і своїх близьких, повинні весь час думати про свою країну і своїх земляків, яким зараз в рази гірше.

"Ти повинна бути солідарна з тими людьми, яких гвалтують, вбивають. З тими, у кого немає рук, щоб тримати те ж шампанське. Ти не повинна це викладати в stories, бл*ха", - сказала Астаф'єва, звернувшись до тих, хто показує в соцмережах "красиве життя". До таких людей модель налаштована вкрай агресивно.

"Я готова кожній такій падлі бути морду за те, що вони закривають очі на це", - резюмувала Дар'я.

Нагадаємо, зірка Playboy Астаф'єва звинуватила деяких артистів у зароблянні грошей на війні.

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