Співачка і волонтер вважає, що не всі українські зірки дають благодійні концерти. Деякі користуються нагодою, щоб заробляти на цьому.

Співачка Даша Астаф'єва, яка з початку повномасштабної війни в Україні проявила себе як волонтер і цілодобово чистила картоплю для обідів військовим і терробороні, дала інтерв'ю YouTube-каналу "Гончарова".

Зірка припустила, що не всі її колеги по шоубізнесу чесно ведуть свою діяльність в такий непростий час. Вона допускає, що деякі можуть заробляти гроші під прикриттям благодійних концертів.

"Вони не дуже відверті. Іноді вони кажуть, що заробляють мільйони. Де ті мільйони, де це доказ? Просто сядь і подивися виступи. Це люди, які не чули вибухів. Я не вважаю, що це відверто, що це по-чесному", - сказала Даша.

Вона не називала конкретних імен, проте зазначила - благодійні тури кардинально відрізняються від виступів для військовослужбовців.

"Співати пісні, виступати і бачити військових - це зовсім інше. Співати і кайфувати від того, що ти на сцені, лити сльози, де дмуть вентилятори, світить світло. Я не буду говорити хто, але багато хто з зірок саме це і роблять. Вони заробляють гроші. Зараз дуже гарний час, щоб заробити. Вони кажуть, що це благодійність. Але я думаю, що вони заробляють гроші", - констатувала Астаф'єва.

Співачка підкреслила, що у неї зараз практично немає натхнення для виконання і написання композицій.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва з мішком картоплі посміялася над тим, хто "переживає" за Україну, сидячи на курортах.

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