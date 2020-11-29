У Григорія Решетника народився третій син.

Український телеведучий Григорій Решетник і його дружина Христина 28 листопада стали багатодітними батьками.

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У пари народився третій син, ім'я якого поки невідомо. Григорій написав в Instagram, що малюк народився справжнім красенем.

"Тепер я - багатодітний тато. У нас народився третій синочок! Він справжній красень! Я дякую своїй коханій дружині - героїні за цей подарунок! Мені здається, що відсьогодні я вмію літати", - написав телеведучий.

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Автор: Діана Могилєвич