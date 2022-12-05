Потерпілий написав на артиста заяву в поліцію.

Днями стало відомо про бійку російського музиканта Григорія Лепса з 39-річним петербуржцем Дмитром. Зараз же стали відомі подробиці цієї події.

Бійка сталася після невдалого концерту Лепса. Артист разом зі своїми охоронцями після цього інциденту заявився в місцевий бар в Санкт-Петербурзі, де наполегливо пропонував одному з відвідувачів пограти в нарди на гроші. Чоловік відмовився, бо у нього не було грошей, щоб грати з Лепсом, але той був невблаганний.

Після відмови чоловіка грати з ним на гроші, Лепс зняв окуляри і пішов в атаку. Він кулаком вдарив Дмитра, в результаті чого у нього зламаний ніс. Потім Лепс зі своєю командою наполіг, щоб вони вийшли на вулицю і вже там продовжили розбірки. В ході бійки у петербуржця стався забій правого колінного суглоба.

Відео дня

РосЗМІ повідомляють, що чоловік одразу ж написав заяву в поліцію - відкрито кримінальну справу. Стаття 115 КК РФ "Умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю" має на увазі штраф до сорока тисяч рублів, виправні роботи до року або навіть позбавлення волі на строк до двох років.

Також відомо, що наступного дня, після бійки, артист повернувся до Москви, де виступив на "Пісні року". У кадрі можна помітити, що у нього посічені кулаки.

Григорій Лепс потрапив в інцидент

3 грудня стало відомо, що Лепс на честь 60-річчя дав концерт у Льодовому палаці, але в якийсь момент щось пішло не так. Артист знатно психанув, кинув мікрофон об сцену і пішов.

4 грудня в ЗМІ почало поширюватися відео, де Лепс у стані алкогольного сп'яніння став учасником вуличної бійки біля одного з місцевих барів.

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