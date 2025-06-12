Він був учасником концертної команди гурту.

Популярний рок-гурт "Океан Ельзи" повідомив про смерть українського музиканта Григорія Чайки, який хворів на онкологію.

Допис про його смерть з'явився у Instagram-акаунті гурту в четвер, 12 червня. Гриша Чайка був засновником гурту "4ayka", першим гітаристом "Sunsay" та лідером гурту "Kislorod". З 2015 року він також працював гітарним техніком та сесійним гітаристом "Океану Ельзи":

"Пішов з життя Гриша Чайка. Талановитий музикант, гітарист гурту 4АЙКА, учасник нашої концертної команди, з яким ми працювали багато років. Останні місяці він боровся зі страшною хворобою, але Бог забрав його до себе. Світла пам’ять тобі, друже".

У акаунті музиканта можна побачити, що він боровся із раком крові та проходив хіміотерапію. Чоловік давав у Харкові благодійні концерти на підтримку Збройних сил України.

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