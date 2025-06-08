Голос Владислава Горая знав увесь світ, кажуть у театрі.

На Сумщині у неділю, 8 червня, виконуючи волонтерську місію, загинув соліст Одеської національної опери, заслужений артист України Владислав Горай. Про це йдеться у повідомленні на сторінці театру у фейсбуці.

Зазначається, що він був "тенор світового рівня, волонтер, батько, Людина великого серця".

"Голос Владислава Вікентійовича знав увесь світ, а серце належало Україні. Владислав був не лише талантом сцени - він був прикладом сили, гідності й доброти у житті. Навіть у найтемніші часи не залишався осторонь - допомагав, волонтерив, підтримував", - розповіли в Одеській національній опері.

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Колектив театру висловив співчуття рідним, близьким, друзям артиста і всій мистецькій спільноті. Деталі про місце та час прощання пообіцяли повідомити згодом.

Інші втрати на війні

Нещодавно УНІАН повідомляв, що в боях за Україну загинув актор Назар Малік. Він поліг зі зброєю в руках 22 травня 2025 року. Малік обороняв Україну на Покровському напрямку та служив у Збройних силах з 2024 року. Полеглий захисник був родом із Криму.

Також 12 травня 2025 року на війні загинув зірка "Дизель шоу" та ведучий Максим Неліпа. Він став на захист України на початку повномасштабного вторгнення, навесні 2022 року. Був поранений на фронті та переніс кілька операцій. До великої війни Неліпа вів програми "Хто там?" та "Підйом". Також він брав участь у популярному проєкті "Танці зі зірками", де виступав у парі з Оленою Шоптенко. Згодом він приєднався до "Дизель-шоу".

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