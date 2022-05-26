29 травня у другому благодійному телемарафоні Save Ukraine — #StopWar, який покажуть на ТЕТ, виступлять українські та світові зірки.

На день Києва, 29 травня, о 21:00 на телеканалі ТЕТ покажуть другий благодійний телемарафон Save Ukraine — #StopWar, до якого долучаться відомі українські та світові зірки.

Серед учасників заходу — Океан Ельзи, Тіна Кароль, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, Антитіла, ONUKA, alyona alyona та багато інших. Також спеціальними гостями заходу стануть переможці "Євробачення 2022" — гурт Kalush Orchestra, що сколихнули весь світ композицією "Стефанія" і принесли Україні таку важливу та бажану перемогу на культурному фронті.

Мета заходу залишається незмінною — привернути увагу світової спільноти до драматичних подій, що відбуваються в Україні, зібрати кошти для закупки медичного обладнання для закладів охорони здоров’я.

Артисти виступатимуть наживо з Києва, а також з його міста-побратима Берліна, звідки до телевізійної аудиторії та глядачів на площах міст звертатимуться ведучі Тимур Мірошниченко та Маша Єфросиніна.

"Вірю, що ми консолідуємо навколо телемарафону велику кількість людей, адже зараз так важливо робити все можливе, аби Україна не зникала з порядку денного ні в Європі, ні в решті цивілізованого світу. Тому разом з колегами докладаємо до цього максимальних зусиль", - прокоментував свою участь у проєкті Тимур Мірошниченко.

Знаково, що захід пройде саме 29 травня — у День Києва, і буде присвячений мужньому українському опору впродовж 3-х місяців незламної боротьби проти рф. Організатори наголошують, що Київ — це серце України та столиця свободи, яка ніколи не була і не може бути завойованою. А тому глядачі в усьому світі мають памʼятати, що саме тут — колиска Європи та місце, звідки почалася наша історія. Ключові меседжі проєкту — #Stoprussia, #StandWithUkraine, #StopWar, #SaveUkraine, #BeBraveLikeUkraine, #CapitalOfBravePeople.

Телемарафон Save Ukraine — #StopWar реалізується командами 1+1 media, фестивалю Atlas, Суспільне та за підтримки національного мобільного оператора Київстар, футбольного клубу "Динамо Київ", Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства закордонних справ.

В Україні, крім телеканалу ТЕТ, телемарафон показуватимуть усі телеканали та платформи, що транслюють марафон "Єдині новини", серед яких мовники 1+1, ICTV, Україна, Інтер, Рада, UA:Перший.

Для глядачів зі всього світу трансляція буде доступна на YouTube-каналах 1+1 та Atlas Festival, та на міжнародних версіях телеканалів, зокрема 1+1 International.

Нагадаємо, 27 березня відбувся перший телемарафон Save Ukraine — #StopWar, під час якого спільними зусиллями було зібрано понад 40 млн грн для розвʼязання найгостріших гуманітарних проблем, спричинених війною рф в Україні. Загалом близько 80 млн людей по всьому світу дивилися телемарафон у прямому ефірі. Ми об'єднали всі континенти. Мешканці більше ніж 50 міст та столиць вийшли на вулиці, щоб підтримати Україну та доєднатися до телемарафону, 30 світових політичних лідерів звернулися до українців та міжнародної спільноти. Понад 17 млн людей були об’єднані комунікаційною кампанією в медіа та у соціальних мережах.

Ролик заходу за посиланням.

Дивіться масштабний благодійний телемарафон Save Ukraine — #StopWar 29 травня о 21:00 на ТЕТ.

Нагадаємо, Осадча і Горбунов виступили в Каннах, де розповіли правду про звірства РФ і зібрали гроші для України.

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