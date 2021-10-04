Актриса розбурхала чоловічу аудиторію.

Популярна українська актриса і екс-героїня реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина не перестає дивувати своїх шанувальників. Вона опублікувала "гаряче" фото на своїй особистій сторінці в Instagram.

32-річна артистка близько року перебувала в романтичних стосунках з шоуменом і сценаристом "Студії Квартал 95" Олександром Еллертом. Однак в липні цього року заявила про розставання, при цьому, не назвавши причину свого рішення. Сам чоловік теж відмовляється від коментарів.

Ксенія Мішина активний користувач соцмереж, її Instagram-аккаунт налічує майже мільйон підписників. Так, деякий час тому вона опублікувала знімок з недавньої фотосесії. У кадрі вона позувала в брюках із завищеною талією і топі. Стилісти їй недбало уклали волосся і зробили яскравий макіяж. У доповненні образу стильні окуляри.

Читайте такожСаша Бо після розлучення збільшила груди у екс-чоловіка Слави Камінської: фото з операційноїШанувальники були захоплені новим образом улюблениці, вони залишили їй схвальні коментарі.

Як зазначається, у актриси є 9-річний син Платон, якого вона народила під час навчання в театральному університеті. Відносини з батьком дитини Мішина не підтримує.

Нагадаємо, Ксенія Мішина розповіла про непростий період з гумористом Олександром Еллертом.

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Автор: Каролина Гайдук