Пара разом більше 4 років.

Українська співачка MamaRika шокувала мережу. Вчора, 4 квітня, вона зробила пост в Instagram, у якому натякнула про зміни у особистому житті.

Дівчина опублікувала фото з чоловіком Сергієм Середою, на якому вони стоять спинами одне до одного.

"Завтра ми розкажемо свою історію", - написала артистка і додала емоджі розбите серце.

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Підписники одразу припустили, що це натяк на ймовірне розлучення та писали свої слова підтримки.

Та вже сьогодні, 5 квітня, MamaRika знову вийшла на зв'язок та пояснила, що відбувається насправді у їхніх стосунках з коханим.

"На межі розриву… Народ, ми завжди чесні із вами і не хочемо нічого приховувати. Будь-які стосунки в якийсь момент вичерпують себе - це доросле життя. Наша сімʼя проживає надскладні часи, і так як зараз, нас не хитало ніколи!" - написала співачка в дописі.

А потім зазначила, що у них останнім часом було чимало криз та конфліктів. Проте вони намагаються працювати над стосунками та зберегти шлюб.

"Дуже важко триматися в таких умовах, в яких ми живем. Хтось страждає мовчки, хтось намагається врятувати ситуацію. Ми із Сергієм не хочемо здаватися, і намагаємось робити все, що в наших силах, щоб зберегти те, що ми маємо. Це ок бути не ок", - наголосила дівчина.

До слова, MamaRika та Сергій Середа зіграли весілля чотири роки тому в Таїланді на березі океану. До цього часу пара кілька років зустрічалася. У серпні 2021 року у подружжя народився син Давід.

Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос повідомила про своє розлучення після 11 років шлюбу.

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