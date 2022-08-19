Днями Андрій Хветкевич зізнався у своїй нетрадиційній орієнтації.

Учасник другого сезону шоу "Холостячка" нещодавно здійснив камінг-аут. Після цього його засипали незручними питаннями, в тому числі і хто в їхній парі з колумбійцем "дівчина".

Хветкевич пояснив, що в нетрадиційних парах є чоловік і чоловік або жінка і жінка. У них не буває так, що один виконує чоловічу роль, а інший - жіночу.

"У нас в парі немає жінок, немає наречених. Розділяти гей-пари на "чоловік" і "жінка" не вважається культурним. Це ознака неосвіченості. Є виняток: коли сама пара вирішила себе ідентифікувати інакше і про це заявила", - відповів Хветкевич.

Також йому поставили ще одне некультурне запитання: "Ти його чи він тебе?" На це Хветкевич відповів досить дотепно: "Це аналогічно, якщо я запитаю: "Ти чоловіка або чоловік тебе (я про анальний секс в гетеросексуальних парах)?"

Нагадаємо, раніше Андрій Хветкевич поділився радісною новиною. Він знайшов своє кохання, а його обранцем став колумбієць. Після такої новини від нього в соціальній мережі відписалися понад 100 тисяч людей.

Крім того, учасник "Холостячки" вже зробив пропозицію своєму коханому, на яку той погодився.

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