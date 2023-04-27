Український актор театру і кіно виклав у своєму профілі відео з дочкою, використавши в якості фонової музики композицію азербайджанської російськомовної реп-групи.

Актор театру і кіно Дмитро Ступка виклав відео зі своєю дочкою на честь дня народження дитини. В якості фонової музики він обрав композицію азербайджанської російськомовної реп-групи "Каспийский груз".

Варто відзначити, що з 2017 року музикантам заборонений в'їзд в Україну через концерти на території тимчасово окупованого Криму. Коментатори збунтувалися, почувши пісню російською мовою.

Реакція соцмереж

"Як можна таке гарне свято зіпсувати р*шистською піснею?"

"Скоро Ступка стане прізвищем, яке будуть пов'язувати тільки зі скандалами. Мало пісень на світі, що ви обрали групу, якій заборонений в'їзд в Україну? І не за російську мову, а за виступи в окупованому Криму. Знаєте, чим розумна людина відрізняється від дурного? Умінням визнавати і виправляти помилки"

"Навіщо ця пісня? Іншої музики не було?"

Дмитро Ступка спробував виправдатися і написав:

Відео дня

"Та що ви причепилися до пісень? Як то кажуть, на смак і колір... Ця група не є російською. А якщо ви думаєте, що через війну зникне російська мова, то ви помиляєтеся. Багато наших воїнів і захисників говорять російською мовою. І що тепер? Їх тепер за це не поважати?"

Після цього деякі коментарі під відео з дочкою Дмитра Ступки були видалені.

Нагадаємо, Ступку розкритикували за кураж з дівчиною в США, він усіх послав.

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