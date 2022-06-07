Зовсім скоро зірка поділиться гарною новиною.

Український хореограф Ілона Гвоздьова написала в своєму Instagram, що скоро поділиться гарною новиною і запропонувала шанувальникам вгадати, якою саме.

Так, знаменитість створила опитування, серед відповідей якого був варіант про третю вагітність. Після того як шанувальники натиснули на цей варіант, він загорівся зеленим кольором. Швидше за все, саме цією новиною незабаром і поділиться хореограф.

При цьому Гвоздьова уточнила, що збулася їх заповітна з чоловіком мрія, яка дуже гріє їм душу.

"Зовсім скоро я поділюся з вами приємною новиною, здійсненням нашої заповітної мрії з чоловіком, яка досі тримає нас в тонусі і з кожним днем все більше гріє душу", - поділилася Ілона.

Зазначимо, Ілона Гвоздьова щаслива заміжня. У шлюбі у неї народилися двоє діток - дочка Валерія і син Домінік.

Нагадаємо, хто з українських знаменитостей народив під час війни.

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