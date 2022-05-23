Їх імена знає весь світ, проте їх доля не так проста, як могло здатися.

Чимало талановитих артистів усього світу стикалися у своєму житті з проблемами зі здоров'ям. У деяких навіть є статус інвалідності, проте це не заважає їм працювати і домагатися визнання мільйонів фанатів. УНІАН розповість історії топ-5 знаменитостей з інвалідністю.

Сильвестр Сталлоне

Мало хто знає, але актор, який на довгі роки забрав собі титул секс-символу і закохав в себе мільйони жінок, є інвалідом з дитинства. У його мами була складна вагітність, а під час пологів лікарям довелося застосовувати щипці, щоб допомогти дитині з'явитися на світ. Тоді йому пошкодили нервові закінчення обличчя, що викликало параліч нижньої частини обличчя. Його дражнили в дитинстві, але ніякі дефекти зовнішності не завадили йому зіграти культові ролі Роккі, Рембо, Кобретті і Джиммі Бономо.

Майкл Джей Фокс

Зірці трилогії "Назад у майбутнє" діагностували хворобу Паркінсона у віці 29 років. Однак це не заважає йому до сьогоднішнього дня озвучувати фільми і зніматися.

У зв'язку зі своїм діагнозом Джей Фокс заснував благодійний фонд, з якого фінансує дослідження хвороби Паркінсона.

Марлі Метлін

Американська актриса втратила слух в ранньому дитинстві через ускладнення під час хвороби. Це не завадило їй дебютувати в кіно в 7 років, а потім знятися в більш ніж 60 кінострічках. Станом на 2022 рік Марлі Метлін - перша і єдина глуха актриса, яка отримала премію "Оскар" за кращу жіночу роль.

Андреа Бочеллі

Італійський співак, чиє ім'я відоме всьому світу, з дитинства не бачить. Спочатку у нього були проблеми із зором через глаукому, проте у віці 12 років він остаточно втратив здатність бачити.

Не допомогли навіть 27 операцій. Саме платівки з італійськими операми допомогли йому подолати депресію і зрозуміти, що музика - те, чим він хоче займатися.

Холлі Беррі

Чарівна американська актриса і мрія мільйонів чоловіків в 1989 році під час зйомок серіалу "Живі ляльки" несподівано втратила свідомість. Лікарі госпіталізували дівчину, вже в лікарняній палаті вона впала в кому. Фахівці поставили їй діагноз - цукровий діабет. Коли Холлі прийшла в себе, вона чітко дотримувалася всіх інструкцій лікарів, щоб отримати можливість жити нормальним життям і продовжувати розвивати свою кар'єру. До слова, зараз Холлі Беррі - обличчя фармкомпанії, що випускає препарати для людей з діабетом.

Нагадаємо, названо топ-5 українських зірок, які народилися в маленьких селах.

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