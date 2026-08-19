'Не віриться': 39-річна українська співачка розсекретила третю вагітність (відео)

Відома українська співачка Ірина Федишин розсекретила свою третю вагітність. 39-річна виконавиця поділилася радісною новиною з шанувальниками у своєму Instagram.
"Час розкрити наш секрет… Скоро наша родина поповниться. Не віриться, що я переживаю такі особливі й щасливі моменти вже втретє у своєму житті", – зазначила співачка у підписі до опублікованого відео.
У ролику Федишин показала кругленький животик.
Як відомо, особисте життя Ірини Федишин тісно пов’язане з її чоловіком, продюсером Віталієм Човником. Пара одружилася 29 липня 2006 року, коли співачці було 19 років. І, як писав УНІАН, подружжя вже відсвяткувало 20-річчя шлюбу, продовжуючи поєднувати сімейне життя та професійну співпрацю.
У шлюбі у Федишин та Човника народилося двоє синів. Первістка Юрія співачка народила у 2011 році, а через чотири роки, у 2015-му, у родині з’явився другий син – Олег. Артистка час від часу показує дітей у соціальних мережах і ділиться з шанувальниками сімейними моментами.
Раніше артистка розповідала про бажання мати ще одну дитину. За її словами, чоловік особливо мріяв про доньку, тому поява третьої дитини стане для родини довгоочікуваною подією.