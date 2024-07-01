Чоловік повідомив про завершення стосунків в мережі.

Український актор Віталій Салій, який відомий за фільмами "Попіл Фенікса", "Клан ювелірів" та багатьма іншими кінороботами, повідомив про розлучення.

Причину завершення стосунків з російською акторкою Ганною Ареф'євою чоловік не зазначив. Проте наголосив, що буде далі продовжувати спілкування з колишньою заради спільного сина.

"Історія нашої пари скінчилася. Дякую тобі за все неймовірне, справжнє і прекрасне, що було. Та наші шляхи все одно завжди перетинатимуться в один шлях - шлях нашого сина Данила. Тож, крокуємо далі", - написав Салій в Instagram.

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Згодом і сама Анна звернулася до Віталія. Вона наголосила, що буде пам'ятати 10 років у шлюбі і ще такі спільні спогади:

"Я напишу книгу про нас, це я обіцяю! Коли побачила тебе на сцені, і відразу зрозуміла, що ти мій чоловік! Як Данило, два тижні від народження, вже летів у літаку, як ми знімалися в різних проєктах ... Як бігли одне до одного, щоб побути разом, проривалися, не дивлячись ні на що. Як ти зробив мені пропозицію на даху висотки і грала прекрасна скрипалька. Як ми подорожували. Про наших бабусь і про бабусь, про наших батьків. Наше дитинство. Про наш рудий ген… Я пишаюся нами, нашим шляхом, нашим сином, нашим коханням! Я завжди любитиму тебе і наші 10 років".

Що відомо про Віталія Салія

У 2006 році Салій закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. З 2004 року працював в Київському академічному театрі драми і комедії на Лівому березі Дніпра. Згодом виступав на сцені Санкт-Петербурзького театру "Притулок комедіанта".

Першою роллю у кіно став фільм "Попіл Фенікса". Також актор має чимало нагород, зокрема, його двічі номінували на театральну премію "Київська пектораль" за ролі другого плану, а у 2011 році Салій став номінантом телевізійної премії "Телетріумф".

Нагадаємо, раніше зірка серіалу "Кріпосна" повідомила про розлучення з чоловіком.

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