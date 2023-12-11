Вона стане новою ведучою дитячого проекту.

Російський комік Максим Галкін втратив роботу в країні-агресора після того, як засудив злочинний режим Кремля. Раніше він був ведучим шоу "Краще за всіх", а тепер йому знайшли заміну.

Як повідомляють росЗМІ, новою ведучою проекту, в якому діти показують свої таланти, стала Жанна Бадоєва, яка прославилася завдяки тревел-шоу "Орел і решка".

Варто відзначити, що Жанна Бадоєва народилася в Литві, проте в ранньому віці разом з сім'єю переїхала в Україну, до Києва. Тут вона будувала свою кар'єру і знімалася в популярному шоу, яке принесло їй славу і гроші.

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Однак їй цього виявилося мало, тому вона вирішила податися в Росію. Там ведуча живе останні кілька років. Про повномасштабне російське вторгнення вона мовчить. При цьому Бадоєва продовжує знімати там шоу, наприклад "Життя інших".

7 січня 2023 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, Бадоєва була внесена до списку санкцій України осіб "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

Нагадаємо, раніше продюсер "Орла і решки" виправдав мовчунку Жанну Бадоєву. Синельников припустив, що Бадоєва не може розірвати контракт з росТБ.

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