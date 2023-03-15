Він припустив, що Бадоєва не може розірвати контракт з росТБ.

Продюсер тревел-шоу "Орел і Решка" Євген Синельников прокоментував мовчання екс-ведучої проекту Жанни Бадоєвої. За його словами, вона думками і серцем з Україною.

Він припустив, що можливо Бадоєва не може розірвати контракт з російським телеканалом, на якому виходить її нове шоу про подорожі.

"Я вважаю, що, можливо, так склалися обставини, що вона не може закінчити той контракт. Або не може що-небудь говорити", - сказав Синельников в інтерв'ю "Зірковому".

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Він додав, що не спілкувався з Бадоєвою з початку повномасштабного російського вторгнення. Синельников не хоче витрачати свою енергію на людей, які зробили вибір на користь РФ.

"Це їхнє життя, вони зробили свій вибір. Удачі", - підсумував Євген.

Позиція Жанни Бадоєвої щодо війни в Україні

Жанна Бадоєва продовжує жити і працювати в РФ. На одному з російських телеканалів виходить програма "Життя інших", ведучою якої вона є.

При цьому росіяни незадоволені тим, що Бадоєва мовчить про війну. Вони хочуть, щоб вона відкрито підтримала злочинний режим Кремля. Відомо, що її навіть хотіли вигнати з росТБ за мовчання.

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