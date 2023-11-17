Їй влили не той препарат під час процедури "зозуля".

Українська співачка SWOIIA поділилася з шанувальниками сумною новиною - вона лежить під крапельницею. Артистка розповіла, що вчора ледь не втратила свій голос назавжди.

За словами SWOIIA, нещодавно вона відчула легкий нежить і вирішила звернутися до лікаря, тому що це заважало їй якісно співати. Рішенням лікарів було провести процедуру очищення слизової, але, на жаль, вона мала негативні наслідки для артистки.

"Під час процедури лікар помилився і використав неправильний шприц, вливши мені в ніс дезинфікуючий розчин для інструментів замість промивного розчину. Тоді мені здалося, що щипання, яке я відчуваю – це норма. Але далі лікар зрозумів, що помилився і що щипання, яке я відчуваю – це опік моєї слизової. Мені відразу ввели дві протизапальні ампули, щоб зняти набряк. Я поїхала додому, але там мені стало ще гірше. Печіння таке, що мені хотілося зняти голову і покласти її в холодильник, тому викликали швидку", - розповіла співачка на своїй сторінці в Instagram.

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Вона зазначила, що їй ще дуже пощастило, тому що розчин не дійшов до голосових зв'язок, інакше вона могла б залишитися без голосу до кінця життя, адже спрогнозувати наслідки опіку такого масштабу на 100% неможливо.

"Поки я роблю все, щоб відновитися, і повернути всі рецептори в норму (поки не відчуваю ні смаків, ні запахів). А потім продовжу працювати над новою музикою, сподіваючись, що вона припаде вам до душі. Спасибі всім за підтримку і теплі слова", - додала SWOIIA.

Нагадаємо, раніше SWOIIA презентувала спільний кліп з Настею Каменських. Фани були приємно вражені.

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