Ружена Рубльова вихваляє путінський режим.

Народна артистка України Ружена Рубльова під час окупації Херсона перейшла на бік зла. Вона прославляла Росію і навіть їздила на території країни-агресора.

У зв'язку з цим Служба безпеки України вже провела розслідування. У результаті прокуратура направила акт до Рівненського міського суду.

Їй інкримінують колабораційну діяльність (ч.6 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком від 10 до 15 років, з конфіскацією майна або без такого.

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Як Ружена Рубльова перейшла на бік Росії

Рубльова займається пропагандистською діяльністю і бере активну участь в "культурних" заходах, які організовує ворог.

Виступала артистка-колаборантка і під час концерту, організованого державою-агресором і присвяченого "входженню до складу Російської Федерації нових територій", а саме Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей у супроводі хору військ Національної гвардії Російської Федерації.

Крім того, вона завжди вихваляла Росію і диктатора Володимира Путіна.

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