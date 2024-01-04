Молодий чоловік захищав Україну з початку повномасштабного вторгнення.

Українська співачка Марія Бурмака поділилася з шанувальниками сумною новиною - від серцевого нападу помер її молодший брат Святослав. Серце чоловіка перестало битися вночі, 4 січня.

На своїй сторінці в Instagram Бурмака розповіла, що її брат був військовим. Під час захисту України на фронті він був поранений і контужений. Довгий час молодий чоловік лікувався в госпіталі.

У квітні, як розповіла Бурмака, його комісували за станом здоров'я.

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"Не витримувала його психіка. Не витримало зрештою і серце. Немає таких слів, щоб описати як боляче нашій родині. Я завжди тебе буду дуже любити, Славj. Про час і місце поховання я напишу пізніше", - написала Марія Бурмака.

Відомо, що Святослав був учасником бойових дій, служив у 43-й окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Тараса Трясила.

Нагадаємо, на війні загинув відомий український актор Андрій Павленко, який зіграв у "Ментовських війнах", "Жіночому докторі", "Підкидьку" та інших серіалах.

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