Єгор Соболєв, за словами Падалко, відмовився від спілкування з батьками.

Ведуча 1+1 Марічка Падалко розповіла, що її чоловік Єгор Соболєв, який на початку повномасштабного російського вторгнення вступив до лав ЗСУ, відмовився від спілкування зі своїми батьками.

В інтерв'ю "Обозревателю" ведуча зізналася, що батьки Соболєва вважають, що "не все так однозначно". Це ж вони говорили йому в найскладніший для нього період війни, коли він перебував між Бучею та Ірпенем, під час визволення Київської області.

"Я думаю, що він занадто багато побачив там, і коли батьки писали йому щось про те, що "не все так однозначно", він мені сказав, що його мама померла тоді в Бучі", - сказала Падалко.

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Крім того, вона розповіла, що до 2014 року вони часто бачилися, проте після війни на Донбасі на якийсь час перестали спілкуватися з політичних причин. Але згодом батьки Єгора кілька разів приїжджали до Києва і навіть ходили разом з онуками в школу на останній дзвоник.

Тоді Падалко здавалося, що їм вдалося знайти спільну мову. Але після повномасштабного вторгнення вони остаточно зрозуміли, що у них абсолютно різні погляди і вони не можуть підтримувати спілкування.

Нагадаємо, раніше Марічка Падалко, чий чоловік служить у ЗСУ, похвалилася новим "статусом".

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