У Віктора Стороженка народилася дочка, яку назвали Кірою.

Відомий актор і боєць Збройних сил України Віктор Стороженко вдруге став батьком. 14 жовтня, в День захисників України, дружина Анастасія символічно народила йому дочку.

Так, Стороженко на своїй сторінці в Instagram розповів, що дівчинка народилася о першій годині ночі. Батьки назвали її Кірою.

"Вашими молитвами, друзі. Мої дівчатка", - підписав фото з новонародженою дочкою Стороженко. Відео дня

Зазначимо, у пари вже є син. Про другу вагітність вони дізналися за кілька днів до війни, але навіть така радісна подія не вплинула на рішення Стороженка йти воювати проти російських окупантів.

Віктор Стороженко: чим відомий

Віктор Стороженко - український актор, який найчастіше знімається в мелодрамах. Він грав у таких фільмах як "Підкидьки", "Червона королева", "Одинак" та інші.

Відомо, що до війни він знімався в Росії, але після повномасштабного вторгнення взяв у руки зброю і пішов захищати рідну країну.

Нагадаємо, раніше Віктор Стороженко отримав серйозне поранення на фронті в Донецькій області. Окупанти намагалися захопити позицію його бригади, але українським воїнам вдалося відбити атаку.

Вас також можуть зацікавити новини: