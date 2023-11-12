Весілля було тихим і скромним.

Відомий український актор і екс-учасник "Дизель шоу", а з початку повномасштабного вторгнення ще й військовий ЗСУ Олег Іваниця вперше зізнався, що одружився вдруге.

В інтерв'ю YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" він розповів, що познайомився з дівчиною на сайті знайомств вже під час війни. Вони довго спілкувалися, а потім зустрілися. За його словами, вони відразу одyt одному сподобалися. Тому незабаром Іваниця освідчився своїй коханій.

"Пропозиція руки і серця - це було так: "Слухай, може одружимося?". Мені важливіше, щоб були стосунки теплі, конструктивні, ніж формальні. Щоб це були дійсно щирі почуття", – розповів Іваниця.

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Він додав, що весілля було скромним. На церемонії були присутні лише він, його кохана Лана та його мама. Після офіційної частини вони вирушили в ресторан, де випили шампанське.

"Весілля, це так голосно сказано. Були я, Лана, моя мама і людина, яка займалася зйомками. Ось ми втрьох зайшли, розписалися, пішли і випили ігристого. Гучного весілля не було, адже не було ні бажання, ні ресурсів", - додав Іваниця.

Цікаво, що два місяці тому Олег Іваниця вчетверте став батьком. Лана народила йому сина, якого назвали Орестом. Актор каже, що хотів бути присутнім на пологах, проте запізнився на 10 хвилин.

Зазначимо, Іваниця вже був одружений. Від першої дружини у нього є двоє дітей. Також він виховує дитину Лани від перших стосунків. А після народження Ореста він став багатодітним батьком.

Нагадаємо, раніше Олег Іваниця розповів про службу в ЗСУ.

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