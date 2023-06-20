Йому не вистачило повітря.

Британський співак Роббі Вільямс на недавньому концерті ледь не задихнувся. Під час виконання чергової пісні йому не вистачило повітря, тому він попросив музикантів зупинитися.

"Стоп", - сказав Вільямс.

Потім він пояснив своїм шанувальникам, що довгий час хворів коронавірусом, а це - наслідки.

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"Це не вік. У мене був безглуздий довгий ковід", - додав співак.

На щастя, він зміг опанувати себе і продовжити концерт. Шанувальники підтримали його.

Що пишуть користувачі мережі

"Довгий ковід - це не жарти, для повного одужання потрібен час"

"Відпочивай, Роббі"

"Одужуй"

Чим відомий Роббі Вільямс

Роббі Вільямс - британський співак, автор пісень і актор, колишній учасник групи Take That. За характерний "оксамитовий" тембр голосу і манеру виконання Елтон Джон назвав його "Френком Сінатрою XXI століття".

Світові продажі його альбомів станом на 2022 рік перевищують 75 мільйонів, а синглів - понад 18 мільйонів. За плечима Роббі 14 альбомів і збірок, 10 синглів у Великій Британії і безліч нагород. Також Роббі Вільямс вважається найбільш продаваним іноземним виконавцем в Латинській Америці.

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