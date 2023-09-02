Артист був прикутий до ліжка, а нещодавно від нього втекла дружина.

У РФ помер колись відомий актор Олексій Янін, який знімався у фільмах і серіалах. Йому було 40 років. Останні роки свого життя актор був прикутий до ліжка.

Так, вісім років тому Яніна розбив інсульт. Він не міг самостійно пересуватися, їсти і навіть говорити. Спочатку за артистом доглядали його мати, вітчим і дружина.

Однак не так давно обраниця Яніна, актриса і співачка Дарина Клюшникова, вирішила почати "нове життя". Вона лише зрідка відвідувала актора і привозила до нього його сина. Дитину Янін не впізнавав, адже на момент інсульту хлопчикові було всього три роки, а тому актор запам'ятав його саме таким.

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Як повідомляють російські Telegram-канали, акторові різко стало погано вчора, 1 вересня. Його доставили в лікарню в судомах, також у нього був напад епілепсії.

Який вигляд мав Янін до і після інсульту

Де знімався актор Олексій Янін

Росіянин прославився завдяки ролі в серіалі "Бальзаківський вік або всі мужики сво". Також він знімався в багатосерійних мелодрамах "Світло і тінь маяка", "Сильніше долі", "Вітряна жінка", "З коханими не розлучаються".

Останньою роботою Яніна перед інсультом була роль в серіалі "Бігти не можна загинути". У ньому актор знявся в 20015 році.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що в РФ померла скандальна зірка "Пацанок".

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