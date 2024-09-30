Тепер він захищатиме Україну зі зброєю в руках.

Український комік і учасник проєкту "Підпільний стендап" Сергій Чирков вступив до лав Збройних сил України. Цю інформацію опублікували на сторінці "Армія TV" у Facebook.

Повідомляється, що Сергій зараз проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів.

Незадовго до мобілізації Сергій разом із продюсеркою і телеведучою Ярославою Кравченко брав участь у подоланні смуги перешкод 3-ї ОШБр. Процесом керував військовий із позивним "Роджер", який брав участь в обороні Київщини та Маріуполя, був у полоні і потім повернувся.

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Цей етап підготовки, що включав подолання смуги перешкод, призначений для тих, хто хоче приєднатися до 3-ї ОШБр, а також для цивільних, які готуються до мобілізації. Після цього Чирков поповнив лави українських військовослужбовців і тепер він захищатиме Україну від російських окупантів на фронті.

Однак сам Сергій Чирков поки що не робив жодних публічних заяв з приводу свого рішення.

Нагадаємо, раніше відома українська акторка поповнила лави ЗСУ. Рита Бурковська пояснила, чому вирішила стати на захист держави.

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