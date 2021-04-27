Кавсадзе широко відомий за межами Грузії, популярність йому принесла роль у фільмі "Біле сонце пустелі".

У Тбілісі на 86-му році життя помер грузинський актор Кахі Кавсадзе, який прославився роллю Абдули в "Білому сонці пустелі".

Він проходив лікування у клініці. Про це повідомляє "Еко Кавказу".

Проблеми зі здоров'ям у Кавсадзе

Кавсадзе був доставлений у клініку в кінці листопада 2020 року через гостру дихальну недостатність. Також він перебував на штучній вентиляції легенів.

Потім медики повідомили, що актор вилікувався від коронавірусу. Але вже в лютому у Кавсадзе виявили двосторонню пневнонію. За його життя лікарі боролися два місяці.

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Хто такий Кахі Кавсадзе

Кавсадзе - провідний актор Тбіліського академічного театру імені Шота Руставелі. На його рахунку безліч театральних постановок, понад 80 фільмів.

Кавсадзе широко відомий за межами Грузії, популярність йому принесла роль у фільмі "Біле сонце пустелі".

Також в його послужному списку ролі в стрічках "Мелодії Верійського кварталу", "Дерево бажання", "Житіє Дон Кіхота і Санчо".

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Автор: Ольга Робейко