Українські музиканти виступлять на сцені однієї з найпрестижніших європейських музичних премій в якості спеціальних гостей. Виступ група присвятить рідній країні.

Український гурт Kalush Orchestra, який у 2022 році здобув перемогу на Євробаченні, запросили в якості спеціального гостя на церемонію вручення щорічної премії MTV Europe Music Awards 2022. Захід відбудеться 13 листопада в німецькому Дюссельдорфі.

На даний момент Kalush Orchestra перебувають у турі по США і Канаді, проте відразу після 10 листопада музиканти відправляться до Німеччини. Артисти кажуть, що готують особливий номер, який буде присвячений Україні. Режисурою і постановкою номера займається хореограф Костянтин Томільченко.

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"Ми раді взяти участь у "MTV Europe Music Awards 2022". Це дійсно круто бути частиною такої важливої музичної премії і виступати на одній сцені зі світовими зірками. Віримо, що це відмінний знак, і Kalush Orchestra здивує своїм виступом багатомільйонну аудиторію телеглядачів в прямому ефірі. Готуємо дуже особливий номер, який присвячуємо Україні", - прокоментував лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк.

Про премію MTV Europe Music Awards

MTV Europe Music Awards - це щорічна музична премія, яку заснував телеканал MTV Європа в 1994 році. Кожен раз захід проходить в якомусь великому європейському місті. У 2022 церемонія відбудеться в німецькому місті Дюссельдорф.

Нагадаємо, The Rasmus розповіли про колаборацію з Kalush Orchestra.

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