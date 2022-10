Фінські музиканти розповіли, де і як проходили зйомки кліпу с українським гуртом.

Культовий фінський гурт The Rasmus та український колектив Kalush Orchestra представили спільний трек під назвою In The Shadows Of Ukraine та кліп до нього.

Учасники The Rasmus та Kalush Orchestra розповіли, як проходила робота над зніманням кліпу у телемарафоні "Єдині новини".

Музиканти розповіли, що кліп на пісню знімали у столиці Польщі, Варшаві і відзняли його за день. Уся знімальна команда складалася з українців, а акторів для цього кліпу гурти шукали через соцмережі, де давали оголошення про кастинг.

Як поділилися учасники Kalush Orchestra, оригінальна версія пісні The Rasmus In The Shadows, на їхню думку, добре передає те, що зараз відбувається в Україні. Тому й новій версії треку музиканти дали назву In The Shadows Of Ukraine.

Своєю чергою, музиканти з The Rasmus зізналися, що були приголомшені красою національних українських костюмів, у яких актори з'являються у кліпі.

Українську частину в In The Shadows Of Ukraine учасники The Rasmus виконують разом з Kalush Orchestra. Артисти зізналися, що їм було не важко її вивчити, оскільки українська та фінська вимова схожі.

Музиканти The Rasmus також розповіли, як у Фінляндії відреагували на їхній дует з Kalush Orchestra:

"Ми отримали багато підтримки від фінів, наших фанів та друзів, родини. Люди кажуть, так добре, що ви це зробили. Для нас це велика честь. Ми хочемо висловити любов Україні у цей момент. Це важливо для нас, мати зв'язок з вами, та з усіма людьми, які відчувають симпатію до українців", - сказали фінські музиканти.

Також вони пообіцяли, що після того, як Україна переможе у повномасштабній війні, яку розв'язала Росія, вони обов'язково приїдуть до нашої країни, аби заспівати разом з Kalush Orchestra і зізналися, що дуже на це чекають.

Нагадаємо, у січні з'явилася афіша з датами нового концертного туру фінського гурту, в якій кілька виступів в Україні було заплановано на початок листопада.

Колаборація The Rasmus і Kalush Orchestra

Фінський і український гурти днями представили спільну пісню під назвою In The Shadows Of Ukraine, яка стала своєрідним реміксом легендарної пісні фінів In The Shadows.

У травні під час пісенного конкурсу Євробачення ці гурти вже пробували колаборувати - тоді вони разом заспівали "Стефанію", з якою українці перемогли на цьогорічному конкурсі.