Закохані зізналися один одному в коханні.

Соліст групи Kalush Orchestra Олег Псюк 16 травня відзначав своє 28-річчя. Одразу після пісенного конкурсу Євробачення 2022 він повернувся в Україну і зустрівся зі своєю мамою і дівчиною, з якими і святкував свій день народження.

Так, Олександра однією з перших його привітала зі святом. Вона написала, що Олег для неї найрідніша людина. Також дівчина зізналася йому в коханні і зазначила, що завжди буде його підтримувати.

"Не перестану розповідати всім як сильно тебе кохаю, і як я щаслива поруч з тобою. Не перестану дякувати, за все що ти для мене робиш. Вірю в тебе і завжди буду підтримувати, намагатися бути поруч з тобою", - написала Олександра.

Сьогодні ж Олег відреагував на таке привітання коханої і написав у коментарях: "Люблю тебе".

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео з Олегом Псюком і його дівчиною Олександрою. Шанувальники звернули увагу на закоханий погляд артиста, коли він дивиться на свою кохану.

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