Нещодавно стало відомо, що найбагатша співачка України розлучається зі своїм чоловіком-мільярдером.

Нещодавно найбагатша співачка України Камалія оголосила про те, що розлучається зі своїм чоловіком - пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Зараз артистка розповіла, з ким зараз живуть її дочки. Цю тему вона підняла у себе в Instagram-блозі.

Так, зірка зізналася, що дівчатка вирушили до Лондона разом з батьком. Там вони навчатимуться. Однак якщо школи в Україні повноцінно відкриються в оффлайн-режимі, Камалія має намір привезти Арабеллу і Мірабеллу додому.

"Я вже сумую. Мої доньки повернулися з татом в Лондон, адже школу ніхто не скасовував. Ми твердо вирішили з Захуром: якщо школи в Україні почнуть працювати офлайн, ми не будемо чекати на закінчення війни, а з вересня повернемо дівчаток до Києва. Ми чітко розуміємо, що онлайн-навчання абсолютно неефективне, діти повинні відвідувати школу", - повідомила артистка.

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Особисте життя Камалії

Нещодавно стало відомо, що співачка розлучається з пакистанським мільярдером після двадцяти років шлюбу. Подробиць того, що ж змусило подружжя прийняти таке рішення, вони вирішили не розкривати. Однак Камалія і Захур дали зрозуміти - не будуть публічно скандалити і з'ясовувати стосунки, оскільки заради комфорту своїх дочок вони залишилися в хороших стосунках.

Також УНІАН писав, що Камалія натякнула на возз'єднання з чоловіком-мільярдером.

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