Відома співачка зізналася, що це була їхня мрія.

Відома українська співачка Камалія поділилася з шанувальниками радісною новиною - вона повідомила, що привезла дітей в Україну. За словами виконавиці, вони давно мріяли про те, щоб побувати вдома.

"На канікули додому. Через вісім місяців з початку війни мої діти повернулися в Україну. Це була їх єдина мрія!" - розповіла Камалія.

Відомо, що зірка вивезла своїх дочок Арабеллу і Мірабеллу практично відразу після повномасштабного вторгнення. Це не дивно, адже на Київщині, де знаходиться її будинок, відбувалися жорстокі обстріли і була тимчасова окупація. Постраждала навіть стайня Камалії - окупанти спалили її і вбили коней.

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Зараз, як показала зірка у своєму Instagram-блозі, вона зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром поїхала до Львова.

Реакція соцмереж

Шанувальники розчулилися теплим сімейним знімкам Камалії, Захура та їхніх дітей, однак зазначили, що їхати зараз в Україну і до Львова - не найкраща ідея, оскільки Росія систематично обстрілює великі міста. Ось що пишуть шанувальники:

"Дуже небезпечно, краще не треба поки повертатися"

"Ми теж дуже хотіли на канікулах... Але у зв'язку із загостренням останніх подій, вирішили не ризикувати і залишитися поки за кордоном"

"Не ризикуйте, зараз в Україні небезпечно. Бережіть дітей. Дівчаткам зараз краще в безпечному Лондоні".

Нагадаємо, Камалія у новому кліпі показала своїх коней, яких вбили окупанти.

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