Їй запропонували відвідати літературну подію, проте вона дізналася, що туди також запросили автора з РФ і попросила його виключити.

Іменита українська письменниця Ірена Карпа розповіла, що їй запропонували виступити на літературному заході. Серед заявлених спікерів також був автор з РФ. Ірену обурило таке "сусідство" і вона звернулася до організаторів заходу з ультиматумом: або росіянин, або вона. Подробиці Карпа описала у своєму Facebook-блозі.

Повідомляється, що організатори відмовилися дискваліфікувати письменника з Росії, аргументувавши це тим, що вони виступають за діалог. Ірена Карпа підкреслила - не хоче давати приводи для просування думки про те, що існують "хороші росіяни".

"Якщо у мене вже репутація нетолерантного хама, то скоро красиво на англійську перекладу фразу "не сідаємо навіть срать на одному полі", що мовою діалогу без ультиматумів означає відмову українських авторів дискутувати з росіянами, поки остання падаль з їх громадянством не вийде з нашої землі. Бажано - вперед ногами з оплатами репарацій, звільненням наших полонених, поверненням депортованих дітей, судами над військовими злочинцями. Ось тоді і поговоримо про діалог культур", - висловилася літераторка.

Нагадаємо, письменник Жадан розповів про обстановку в Харкові і назвав РФ "сусідами-п'яницями".

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