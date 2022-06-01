Співачка сказала, що вони провели кілька днів разом.

Українська співачка і екс-солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська розповіла, що у її колишнього чоловіка Едгара з'явилася нова кохана. Деталей зірка не розкрила, проте уточнила, що вони знайшли спільну мову. Про це Слава розповіла в інтерв'ю програмі "ЖВЛ".

"Я ні з ким не лізу на конфлікти. Дуже хороша дівчинка, вона Лаурі косички заплітала. Все нормально, у мене немає ніяких претензій. Трохи некомфортно, такого віжуала у мене не було, але дівчинка хороша", - сказала Слава.

Відзначимо, зараз Камінська поїхала в Нідерланди зі своїми дітьми. Таке рішення вона прийняла майже відразу після повномасштабного вторгнення РФ, щоб врятувати своїх дітей. Як скоро вона повернеться в Україну - невідомо, проте поки що шукає житло там.

Нагадаємо, екс-чоловіка Слави Камінської звинуватили у бездіяльності під час війни, вона його захистила.

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