Співачка розповіла, що її екс-чоловік допомагає ЗСУ.

Українська співачка Слава Камінська була змушена виїхати з дітьми з України через війну. Зараз вона знаходиться в Нідерландах, але це не сподобалося її шанувальникам.

У мережі її звинувачують в тому, що вона поїхала за кордон, а її екс-чоловік Едгар Камінський і зовсім ніяк не допомагає українській армії.

Так, співачка вирішила захистити Едгара. Вона показала скрін їхнього листування, де просила екс-чоловіка про допомогу для ЗСУ. Чоловік одразу ж погодився їй допомогти і перевів на її рахунок майже три мільйони гривень.

"Шановні диванні "патріоти", вистачить мені писати нісенітницю і обмовляти прізвище нашої сім'ї! Несправедливість бісить. Прям "бенкет під час чуми"! Кому війна, а кому і конкурентів чому б і не збрити, спираючись на "псевдо" патріотизм. Так от, ніхто нічого нікуди не вивозив! Охорона, скасування... Кожен допомагає, як може, вже вибачте. Я думала, потрібен хліб, а виявилося - видовище", - додала Камінська.

Нагадаємо, раніше Камінська з дітьми вийшла на центральну площу Амстердама і підняла український прапор.

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