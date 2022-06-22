Музиканти розповіли, чим важливий цей інструмент.

Відомий канадський рок-гурт Billy Talent виступив на підтримку України. Але щоб допомогти не тільки словами, а й грошима, артисти зважилися продати гітару одного з учасників колективу. Такою новиною вони поділилися у своєму Instagram-блозі.

Артисти розповіли, що на продаж буде виставлена гітара, яка раніше належала учаснику групи Йєну.

"Ось ваш шанс зробити ставку на електрогітару Йєна Fender Squire, підписану всіма нами. У співпраці з німецькими музичними журналами Gitarre & Bass і GrandGtrs Nik Huber Guitars розпочато кампанію зі збору коштів Gear for Hope на підтримку невідкладної допомоги Україні "Лікарі без кордонів", допомоги біженцям ООН, німецького Червоного Хреста і Aktion Deutschland hilft", - сказано в блозі.

Стартова ціна -1 тисяча євро. Аукціон триватиме 20 днів, після чого всі виручені кошти канадські артисти передадуть на підтримку Україні, на територію якої 24 лютого 2022 повномасштабно вторглася Росія.

Нагадаємо, голлівудський актор Бен Стіллер шокований побаченим в Україні.

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